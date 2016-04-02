Форма поиска по сайту

02 апреля 2016, 18:48

Происшествия

В Подмосковье женщину с ребенком зажало дверьми электрички

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В Подмосковье женщину с ребенком зажало дверьми электрички, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Женщина и ее дочь госпитализированы. ЧП произошло на подмосковной станции Купавна.

По словам собеседника агентства, днем в субботу на станции Купавна в Ногинском районе Подмосковья двери электрички зажали 27-летнюю женщину и ее трехлетнюю дочь. Поезд несколько метров протащил их по перрону.

В пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО "Интерфаксу" сообщили, что врачи констатировали у женщины и ребенка сотрясение мозга. Врачи им оказали помощь и отпустили пострадавших домой.

"По данному факту транспортная полиция проводит проверку", – сказали в пресс-службе.

Похожий инцидент произошел в начале этой недели. Во вторник вечером на станции Тушино мужчину зажало между электричкой и платформой.

ЧП Подмосковье железная дорога электрика ж/д и вокзалы

