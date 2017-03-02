Возбуждено уголовное дело после обрушения тоннеля на Калужском шоссе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения тоннеля на Калужском шоссе, сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбудили о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

ЧП произошло в ТиНАО на 23-м километре Калужского шоссе, там обрушились конструкции с жидким бетоном. Один рабочий погиб и трое пострадали. Судьба еще двоих человек неизвестна.

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

По данным столичного главка МЧС, площадь обрушения составила 40 квадратных метров при ширине строящегося тоннеля в 20 метров, а длине в 500 метров. МЧС увеличило группировку сил на месте обрушения. К ликвидации последствий ЧП привлечены 102 человека и 30 единиц техники. По предварительным данным, причиной обрушения тоннеля на Калужском шоссе стало нарушение правил проведения работ.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал наказать тех, по чьей вине произошло обрушение строящегося тоннеля.