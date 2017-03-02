Один человек погиб и трое пострадали при обрушении тоннеля на Калужском шоссе

Один человек погиб и трое пострадали при обрушении конструкций с бетоном в строящемся тоннеле на Калужском шоссе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой департамента здравоохранения. Судьба еще двух человек остается неизвестной.
Пострадавшие с различной степенью тяжести госпитализированы.
ЧП произошло на 23-м километре Калужского шоссе, там обрушились конструкции с жидким бетоном. По данным столичного главка МЧС, площадь обрушения составила 40 квадратных метров при ширине строящегося тоннеля в 20 метров, а длине в 500 метров. МЧС увеличило группировку сил на месте обрушения. К ликвидации последствий ЧП привлечены 102 человека и 30 единиц техники.
Ранее Мосгосстройнадзор опроверг РИА Новости гибель человека в тоннеле на Калужском шоссе.
По данным ЦОДД, на Калужском шоссе в районе 23-го километра перекрыты все полосы движения в сторону области. Водителям рекомендуют объезжать участок через поселок Мамыри, улицу Адмирала Корнилина на Киевское шоссе.
Вернуться на Калужское шоссе можно через город Московский по Валуевскому шоссе с выездом в районе деревни Сосенки.
В настоящее время на Калужском шоссе в ТиНАО возводят три тоннеля и эстакады. Объекты включены в проект реконструкции первого этапа Калужского шоссе на участке между 20 и 29 километрами трассы.
Первый тоннель свяжет новое ответвление Калужского шоссе, которое пойдет в объезд деревни Сосенки, со старой Калужкой. Второй тоннель появится в поселке Дубровка, чтобы можно было совершать разворот прямо на трассе для движения в сторону области. Третий тоннель – полуоткрытого типа, он сооружается у поселка Газопровод. По нему будет обеспечен главный ход Калужского шоссе.
Ведутся буровые работы по прокладке фундаментов эстакады у деревни Сосенки. По ней можно будет проехать с главной магистрали в обход деревни Сосенки на старое Калужское шоссе.