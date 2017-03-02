Один человек погиб и трое пострадали при обрушении тоннеля на Калужском шоссе

Один человек погиб и трое пострадали при обрушении конструкций с бетоном в строящемся тоннеле на Калужском шоссе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой департамента здравоохранения. Судьба еще двух человек остается неизвестной.

Пострадавшие с различной степенью тяжести госпитализированы.

ЧП произошло на 23-м километре Калужского шоссе, там обрушились конструкции с жидким бетоном. По данным столичного главка МЧС, площадь обрушения составила 40 квадратных метров при ширине строящегося тоннеля в 20 метров, а длине в 500 метров. МЧС увеличило группировку сил на месте обрушения. К ликвидации последствий ЧП привлечены 102 человека и 30 единиц техники.

Ранее Мосгосстройнадзор опроверг РИА Новости гибель человека в тоннеле на Калужском шоссе.

Фотогалерея 1 из 2