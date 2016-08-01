В Большом Головинском пруду на севере столицы утонула девушка

На севере Москвы в Большом Головинском пруду утонула девушка, сообщает Агентство "Москва".

На место происшествия прибыли экстренные службы города. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

На водоемах Подмосковья с начала купального сезона погибли восемь человек. Этим летом на водных объектах погибло меньше людей, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда утонули 10 человек.

Специалисты спасательных подразделений ежедневно патрулируют водоемы. За последние четыре года число благоустроенных мест для отдыха на воде увеличилось в 2,5 раза – до 156.