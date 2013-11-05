Форма поиска по сайту

05 ноября 2013, 08:46

Экономика

Центробанк выпустил 25-рублевую памятную монету к Олимпиаде в Сочи

Фото: sochi2014.com

Центробанк России выпустил 25-рублевую памятную монету к Олимпийским играм в Сочи. Денежный знак изготовлен из недрагоценных металлов.

Монета посвящена эстафете олимпийского огня. На всех выпущенных образцах указан 2014 год в качестве даты чеканки, сообщает телеканал "Москва 24".

На одну из сторон монеты нанесены изображения олимпийского факела, на другую - герб России.

Всего планируется пустить в обращение 250 тысяч таких монет.

Напомним, 30 октября Центробанк запустил в обращение 100-рублевые купюры с олимпийской символикой. На одной стороне банкноты изображен сноубордист, совершающий прыжок над Сочи, на другой - олимпийский стадион и Жар-птица.

В декабре ЦБ РФ начнет чеканить инвестиционные олимпийские монеты: серебряные номиналом 3 рубля и золотые номиналом 50 и 100 рублей.

Олимпийские игры в Сочи пройдут с 7 по 23 февраля будущего года.

