Театр: Центр имени Мейерхольда

В Москве прошла лекция "Искусство рассказывать истории, сказки и мифы"

Центр имени Мейерхольда – институт современного театра и творческая лаборатория для тех, кто изучает и развивает театр как искусство и общественный институт. Мейерхольдовский центр – традиционное место для гастролей лучших спектаклей России и Европы, площадка международных фестивалей и "Золотой маски".

В магистратуре ЦИМа учатся режиссеры со всего постсоветского пространства, а в "Школе театрального лидера" "куют" молодые кадры. В партнерстве с фестивалем "Золотая маска" Центр имени Мейерхольда проводит программу интеграции театра и общества "Институт театра".

Развитию театра как искусства и общественного института посвящены регулярные мастер-классы и семинары. В Клубе ЦИМа успешно проходят публичные лекции, кинопоказы, концерты и выставки.

Сторителлинг как современная форма сказительства

Сторителлинг дословно переводится как "рассказывание историй" (англ. storytelling). Эта современная форма "сказительства" - коммуникационный, эстрадный и маркетинговый прием, который использует весь потенциал устной речи.

Мастерская сторителлинга в ЦИМ – это саморазвивающееся сообщество рассказчиков историй: московских актеров, драматургов, психологов и театроведов. Все они занимаются исследованием жанра сторителлинга в разных областях – театре, психологии, педагогике, литературе и изобразительном искусстве. Лучшие из рожденных в мастерской спектаклей демонстрируют зрителям, которые во время просмотра могут и сами научиться мастерству рассказчиков.

Первая в России школа сторителлинга была создана в Екатеринбурге в 2012 году после первого в стране международного фестиваля сторителлинга. В школе сторителлеры делятся знаниями и опытом и проводят всевозможные мероприятия по продвижению сторителлинга.

Авторами проекта выступили писатель, редактор проекта "Реальный мир", сценарист, блоггер, главный сторителлер страны Кирилл Гопиус и журналист, педагог, главный редактор журнала "Мир интересов" и директор Первой Российской школы сторителлинга Юлия Ким.

Пересказ "Страшной мести" от Розина и Барабанова

Алексей Розин в 1998 году окончил Колледж культуры (факультет режиссуры массовых праздников), а в 2003 году – Школу-студию МХАТ (курс Р. Козака). Работал в МХТ им. Чехова, с 2003 года – в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).

В МХТ им. Чехова Розин был задействован в спектаклях "Тартюф", "Максимилиан Столпник" и "Кабала святош". В РАМТе актер сыграл более чем в десяти постановках, среди которых "Вишневый сад", "Эраст Фандорин", "Инь и Ян", "Роман с кокаином" и "Берег утопии".

В 2000 году он вместе с Ильей Барабановым, Юрием Квятковским и Павлом Мисаиловым организовал актерско-режиссерскую группу Le Cirque De Charles La Tannes ("Цирк Шарля ля Танна"), которая вскоре стала основным местом работы Розина. Здесь он поставил спектакли "Кастинг" (2009) и "Гагарин. Инструкция Победы" (2011).

Илья Барабанов в 2003 году окончил школу-студию МХАТ (курс Р. Е. Козака и Д. В. Брусникина) и стал актером Российского академического молодежного театра, театра им. Пушкина и театрального дома "Ойкумена".

В РАМТе он исполнял роли в спектакле "Зима", в Другом Театре – в постановке "В обществе мертвых поэтов", в "Ойкумене" - в "Ромео и Джульетте", "Бесприданнице", "Ревизоре" и других спектаклях.

Яна Сахарова