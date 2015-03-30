Акинфеев сможет сыграть против петербургского "Зенита"

Игорь Акинфеев. Фото: ТАСС

Голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев сможет принять участие в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Травма, полученная в матче сборных России и Черногории оказалась не столь серьезной, как казалось вначале, сообщает "Р-Спорт".

Таким образом, голкипер, вероятно, выйдет в стартовом составе поединка с "Зенитом", который состоится 5 апреля. От результата этого матча во многом зависит судьба чемпионства.

Инцидент с Акинфеевым произошел на второй минуте встречи между Черногорией и Россией. Кто-то из болельщиков, расположившихся за воротами сборной России, бросил на поле петарду. Она попала в голкипера.

Акинфеев получил травму и покинул поле на носилках. Матч был остановлен и возобновился лишь спустя 35 минут. После встречи стало известно, что голкипер получил сотрясение мозга и ожог шеи.

Фаната, бросившего петарду, задержали и отвели в подтрибунное помещение. Он предстанет перед судом.

Сборной Черногории грозит техническое поражение за срыв матча с Россией. В настоящее время УЕФА расследует все обстоятельства произошедшего.