Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля 2015, 21:49

Спорт

ЦСКА уступил "Кубани" и вылетел из Кубка России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичный ЦСКА в полуфинальном матче Кубка России уступил на выезде "Кубани". Поединок, проходивший в Краснодаре, завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре был забит на 71-й минуте, отличился Угу Алмейда.

Оставшиеся 20 минут основного времени прошли уже под диктовку москвичей, которые понеслись вперед большими силами. Однако сравнять результат подопечным Леонида Слуцкого не удалось.

Таким образом, "Кубань" впервые в своей истории вышла в финал Кубка России, в котором 21 мая в Астрахани сыграет с московским "Локомотивом".

ЦСКА Кубок России Кубань

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика