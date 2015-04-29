ЦСКА уступил "Кубани" и вылетел из Кубка России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичный ЦСКА в полуфинальном матче Кубка России уступил на выезде "Кубани". Поединок, проходивший в Краснодаре, завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре был забит на 71-й минуте, отличился Угу Алмейда.

Оставшиеся 20 минут основного времени прошли уже под диктовку москвичей, которые понеслись вперед большими силами. Однако сравнять результат подопечным Леонида Слуцкого не удалось.

Таким образом, "Кубань" впервые в своей истории вышла в финал Кубка России, в котором 21 мая в Астрахани сыграет с московским "Локомотивом".