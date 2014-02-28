Московские армейцы дома проиграли "Медвешчаку" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил хорватскому "Медвешчаку". Встреча завершилась со счетом 1:3, последнюю шайбу гости забросили уже в пустые ворота.

Счет был открыт на 17-й минуте поединка, отличился Николай Прохоркин, который замкнул передачу Яна Муршака.

Второй период прошел под диктовку хорватских хоккеистов. Сначала Мэтт Эллисон восстановил равновесие в счете, а затем Мэтт Мерли вывел гостей вперед.

Последнюю шайбу за минуту до финальной сирены забросил Бойд Кейн, который поразил уже пустые ворота - армейцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, стремясь избежать поражения.

Таким образом, ЦСКА остается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. На счету подопечных Джона Торчетти 86 очков.