Московский ЦСКА обыграл "Маккаби" в Евролиге

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Московские армейцы одержали седьмую победу подряд в групповом раунде Евролиги. На этот раз подопечные Димитриоса Итудиса обыграли в гостях израильский "Маккаби" 84:61.

Основной задел москвичи создали в первой и последней четвертях, которые выиграли с разницей в 13 и 10 очков соответственно.

Самым результативным в составе "красно-синих" стал защитник Сонни Уимз, набравший 19 очков.

В следующем туре 5 декабря армейцы сыграют на домашнем паркете с хорватской "Цедевитой".

Отметим, что после семи матчей ЦСКА является единоличным лидером секстета B.