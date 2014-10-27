Спорт за неделю: столичное дерби и дело Войнова

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Скучное дерби и скандальное судейство в матче ЦСКА, итоговый турнир WTA и дело хоккеиста Вячеслава Войнова, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

Широков забивает в первом же матче и спасает "Спартак"

Центральным матчем 11-го тура в Российской футбольной Премьер-лиги должно было стать столичное дерби "Спартак" - "Локомотив". Однако происходящее на поле мало чем напоминало футбол высокого уровня. Низкие скорости, большое количество брака в передачах, практически полное отсутствие опасных моментов. Первый гол зрители "Открытие Арены" увидели лишь на 84-й минуте, когда "железнодорожнику" Мануэлю Фернандешу удался красивый удар в "девятку" ворот Артема Реброва.

Однако этот счет держался всего три минуты. Вышедший на замену во втором тайме Роман Широков (для которого этот матч стал первым за "красно-белых") восстановил равновесие, замкнув навес Квинси Промеса. В оставшееся время "красно-белые" могли вырвать победу, но удар Юры Мовсисяна головой в упор отразил вратарь "Локомотива" Илья Абаев. Итоговый счет встречи - 1:1.

Отметим, что в стартовом составе "Спартака" в игре с "Локо" не оказалось нападающего Артема Дзюбы. Главный тренер "красно-белых" Мурат Якин заявил после матча, что Артем остался в запасе по игровым причинам. Однако чуть позже владелец команды Леонид Федун отметил, что у клуба есть проблемы с продлением контракта форварда. Он заявил, что клуб готов платить своему нападающему самую большую зарплату в команде. Однако и это предложение не удовлетворяет финансовых требований игрока. По словам Федуна, Дзюба "хочет получать как Халк, но он не играет как Халк".

Сразу же после этого заявления стали появляться сообщения о возможных вариантах продолжения карьеры игрока сборной России. Прежде всего речь идет о "Локомотиве". Видимо "железнодорожники" готовы платить форварду требуемую сумму.

Самым же зрелищным поединком стал матч "Уфа" - ЦСКА, в котором не обошлось без скандала. Хозяева поля три раза вели в счете, но чемпион трижды отыгрывался. Однако эта ничья для армейцев получилась с дурным привкусом. Мягко говоря, спорный гол Василия Березуцкого (возможная игра рукой и офсайд) и два не очевидных пенальти (последний – на 94-й минуте) породили волну различных комментариев о том, помогают ли армейцам судьи.

Из-за ничейного результата армейцы позволили "Зениту" оторваться в турнирной таблице по итогам 11-го тура. Петербуржцы, в свою очередь, разгромили на своем поле "Мордовию" со счетом 5:0 и теперь на 4 очка опережают ЦСКА.

Баскетбольный ЦСКА громит своих соперников в Евролиге и Единой лиге ВТБ

Удачной выдалась прошедшая неделя для армейцев-баскетболистов. В четверг москвичи во втором туре группового этапа Евролиги разгромили действующего чемпиона турнира "Маккаби" из Тель-Авива - 99:80. Решающей в поединке стала третья четверть матча, которую армейцы начали с рывка 20:4. Кроме того, хозяева убедительно выиграли у израильтян борьбу за подборы 45:25.

А уже через три дня в рамках Единой лиги ВТБ "красно-синие" на своей площадке оставили не у дел подмосковные "Химки" - 78:60. Эта победа стала для армейцев стала третьей в четырех матчах и позволила выйти на четвертое место в турнирной таблице.

"Зенит" и "Краснодар" проигрывают в Европе

В середине недели состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Так, петербургский "Зенит" на выезде уступил немецкому "Байеру". Матч, состоявшийся в Леверкузене, завершился победой хозяев со счетом 2:0. Это поражение стало для подопечных Андре Виллаш-Боаша первым в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

В свою очередь, московский ЦСКА после двух неудач смог наконец-то набрать первые очки. Армейцы на своем поле сыграли вничью с английским клубом "Манчестер Сити" - 2:2. Отметим, что поединок прошел при пустых трибунах, поскольку УЕФА наложил санкции на ЦСКА за расистские кричалки фанатов и драку с поклонниками "Ромы" в выездном матче первого тура.

Что касается Лиги Европы, то победное шествие в этом турнире продолжает московское "Динамо". Подопечные Черчесова в гостевом матче обыграли португальский "Эшторил" со счетом 2:1. Менее удачно завершился поединок "Краснодара". Команда Олега Кононова проиграла немецкому "Вольфсбургу" - 2:4.

Серена Уильямс - триумфатор итогового турнира WTA

В воскресенье в Сингапуре завершился итоговый женский теннисный турнир года - WTA Finals. Победу на нем в пятый раз в карьере одержала американка Серена Уильямс, она же сохранила за собой титул первой ракетки мира по итогам года. В решающем поединке она победила румынку Симону Халеп - 6:3, 6:0.

Российская теннисистка Мария Шарапова теоретически могла забрать у американки звание первой ракетки мира, однако выступила в Сингапуре неудачно, проиграв два из трех матчей группового турнира.

Дело хоккеиста Войнова

Начало прошлой недели ознаменовалось скандалом с участием российского хоккеиста клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингс" Вячеслава Войнова. Защитник "королей" был арестован по подозрению в домашнем насилии. Это произошло после того, как в больницу в сопровождении 24-летнего россиянина обратилась женщина (Марта Варламова, жена хоккеиста) с травмами, характер которых не уточняется.

Согласно правилам НХЛ, Войнов дисквалифицирован на неопределенный срок на время расследования, после нескольких часов ареста он был отпущен под залог 50 тысяч долларов. Позже стало известно, что окружной прокурор Лос-Анджелеса после рассмотрения дела отправил его на доследование.

По словам адвоката жены Войнова, произошедший инцидент был случайностью и женщина не собирается выдвигать обвинения против мужа.

"Они вместе, они женаты, они не намерены расставаться. Она не просила об его аресте или уголовном преследовании и не хочет этого делать. Слава не делал ей больно. Он не бил ее. Случайность - точное слово при определении произошедшего. (Арест) это недоразумение, связанное с языковым барьером Она обращалась в больницу, но провела там меньше времени, чем ее расспрашивали об инциденте", - приводит слова адвоката Р-Спорт.

Российские фигуристы завоевали четыре медали на Skate America

Две золотые, одну серебряную и одну бронзовые награды завоевали российские фигуристы на завершившемся в Чикаго первом этапе серии Гран-при - турнире Skate America. Так, в женском одиночном катании успех праздновала 15-летняя москвичка Елена Радионова, второе место также осталось за россиянкой - Елизаветой Туктамышевой. В парном катании в обеих программах первенствовали россияне Юко Кавагути и Александр Смирнов, пропустившие весь прошлый сезон из-за травмы.

Кроме того, в танцах на льду на третью ступень пьедестала поднялись чемпионы мира среди юниоров Александра Степанова и Иван Букин.

Следующий этап состоится 31 октября – 2 ноября в Канаде. Гран-при России пройдет 14-16 ноября в Москве.

Что посмотреть на этой неделе

31 октября баскетболистов столичного ЦСКА ждет очередной поединок в Евролиге. В этот раз соперником армейцев станет хорватская "Цедевита". Загребский клуб в первых двух поединках по всем статьям уступили своим соперникам, поэтому у "красно-синих" не должно возникнуть проблем в гостевом матче.

Центральным событием очередного, уже 12-го, тура Российской футбольной Премьер-лиги станет встреча двух лидеров - ЦСКА и "Зенита". В турнирной таблице "сине-бело-голубые" опережают москвичей на 4 балла, поэтому победа в этом матче позволит питерцам сделать серьезную заявку на чемпионство. Матч пройдет 1 ноября на стадионе "Арена Химки".

Кроме того, 2 ноября болельщиков ждут еще два интересных поединка. В частности, "Локомотив" на своем поле примет "Динамо", а "Спартак" отправится в "Краснодар", где попытается обыграть "Кубань.

