Объединенный или усеченный: как повысить уровень футбола в РФПЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Через несколько дней возобновляется российский футбольный сезон: в ближайшие выходные пройдут матчи Кубка России, а 8 марта после каникул стартует и чемпионат РФПЛ. Теперь болельщики и эксперты отвлекутся от Сочинских событий и переключат свое внимание на футбол. Правда, одна из постоянных тем будет обсуждаться реже. Обозреватель M24.ru Евгений Сафонов рассуждает, почему Объединенного чемпионата (ОЧ) теперь почти наверняка не будет и почему он не был нужен в принципе.

В украинском футболе экономические проблемы наблюдаются далеко не первый год, но в последнее время ситуация обострилась до предела, и финансовые неурядицы приводят к тому, что футбольные клубы исчезают, как грибы в сезон нашествия грибников. Это началось еще до политического кризиса, который лишь усугубил процессы. Первой и очень яркой жертвой стал один из топовых клубов Украины – "Металлист". Команду уже покинул главный тренер Мирон Маркевич, а вскоре за ним могут последовать и футболисты, которые непременно будут востребованы на рынке.

Что интересно, именно в такой момент отцы-основатели ОЧ и должны действовать активно, ведь именно сейчас украинскую сторону можно "брать тепленькой" – даже самые большие националисты никогда не откажутся от денег, тем более сейчас какой-то помощи Украине ждать по сути и неоткуда. Никаких заявлений, однако, не поступает, и, скорее всего, сама идея ОЧ постепенно сходит на нет. На мой взгляд, это правильно.

Чем мы хотели заинтересовать украинские клубы? Деньгами, деньгами и только деньгами. Причем деньги эти предлагалось тратить только нам, а получали бы и российские, и украинские клубы в зависимости от занятых мест. Но плохо с деньгами сейчас не только на Украине - в России тоже не все в порядке в этом плане. К тому же не надо забывать, что через четыре года нам проводить чемпионат мира, а это требует огромных издержек. Так зачем нам содержать кризисные украинские клубы?

Почти уверен, что идея с объединением в ближайшее время сойдет на нет. Ситуация на Украине вполне может быть использована как повод для сворачивания проекта. Но при этом все равно нельзя прекращать попытки реформирования собственного футбола, который находится если не в кризисе, то точно в состоянии застоя. Позавчерашнее фиаско питерского "Зенита" - лишнее подтверждение тезиса, что мы движемся вперед, не успевая за ведущими футбольными державами.

С привлечением ведущих украинских команд в наш чемпионат мы хотели повысить средний уровень игры и увеличить зрительский интерес к этому турниру. Правда, не ясно, чем могли бы повысить уровень команды "из середины", но это уже совсем другая история. Проблема, однако, остается, и то, что наши клубы не готовы играть весь матч с полной отдачей, мы видим почти каждый сезон в еврокубках.

Если мы так печемся о среднем уровне и зрительском интересе, почему бы нам не обратиться к опыту стран, где не так много сильных команд, и поэтому в их элитных дивизионах играют по 10-12 клубов, при этом чаще всего соревнования проходят в четыре круга? Например, по такой схеме играют в Швейцарии, чьи футболисты прошлой осенью оказали серьезное сопротивление российским грандам (например, "Санкт-Галлен" не пустил в групповой этап Лиги Европы московский "Спартак").

Почему бы и России не перейти на такую схему, сделав наш элитный дивизион по-настоящему элитным? Можно не сомневаться, что при 12 командах в чемпионате средний уровень станет намного выше, следовательно, лидерам придется серьезно "напрягаться" в большинстве матчей, а это благотворно скажется и на выступлении в еврокубках.

Ну а про зрительский интерес и говорить не стоит. Увидеть четыре раза за сезон "Спартак" - ЦСКА или "Зенит" - "Спартак" для нейтрального болельщика будет гораздо интереснее, нежели наблюдать вялое перекатывание мяча в исполнении российских топ-клубов в матчах против аутсайдеров.

Если мы готовы были платить миллиарды рублей украинским командам, может, стоить поискать пути решения проблемы более дешевым и не менее эффективным способом?

Евгений Сафонов