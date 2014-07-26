Москва и все-все-все: в России стартует футбольный сезон

Фото: ИТАР-ТАСС

26 июля в Краснодаре матчем за Суперкубок, в котором сыграют ЦСКА и "Ростов", стартует новый российский футбольный сезон. Напомним, что минувшей весной армейцы выиграли чемпионский титул, а дончане впервые в своей истории завоевали Кубок России. Состав участников получился символическим. Именно "красно-синие" и "желто-синие" являются олицетворением тех проблем, которые царят в отечественном футбольном хозяйстве. Провалившись в составе сборной России на чемпионате мира в Бразилии, москвичи обнажили проблемы на уровне национальных команд, а ростовчане, схлестнувшиеся по поводу юридических вопросов с РФС, вскрыли давно зревший клубный "гнойник".

У армейцев имеется прекрасная возможность еще больше увеличить свой отрыв от ближайших преследователей по такому важному показателю как завоеванные трофеи в постсоветский период времени. Напомним, что на данный момент ЦСКА выиграл по пять чемпионатов и Суперкубков России. А помимо этого в его коллекции имеются семь Кубков страны российского образца и Кубок УЕФА, завоеванный в 2005-м году. То есть в общей сложности 18 трофеев. Идущий следом "Спартак" после распада СССР смог заполучить на шесть призов меньше – девять за победу в чемпионате и три за триумфы в розыгрышах Кубка.

Помимо этого ЦСКА может установить поистине уникальное достижение. Суперкубок России будет разыгрываться в 12-й раз. И если он сейчас достанется подопечным Леонида Слуцкого, то у армейцев станет шесть побед в этих соревнованиях. То есть получится, что "красно-синие" выиграли Суперкубок столько же раз, сколько все остальные его обладатели вместе взятые!

ЦСКА просто грех упускать такой отличный шанс, ведь соперником на этот раз будет довольно скромный даже по отечественным меркам «Ростов». Несмотря на свою историческую победу в розыгрыше Кубка страны сезона 2013/14, футболисты с берегов Дона видятся в предстоящем соперничестве явным аутсайдером противостояния. К тому же и сам наставник действующих чемпионов России наверняка горит огромным желанием уже сразу внести очередной сезон себе в актив. Слуцкий возглавил армейцев в конце октября 2009 года, и на данный момент еще не было ни одного сезона, в котором этот тренер оставлял ЦСКА без наград. В 2010-м он привел москвичей к серебряным медалям чемпионата, в сезоне 2010/11 выиграл с ними Кубок России, через год была завоевана «бронза» РФПЛ, ну а затем дружина Слуцкого начала «штамповать» титулы в количестве по два за сезон. В позапрошлом армейцы выиграли чемпионат и Кубок страны (сделав так называемый дубль), а в прошлом – Суперкубок и снова чемпионат. И честно говоря, довольно часто возникающие слухи о том, что данный специалист может быть в тот или иной момент отправлен армейским руководством в отставку, вызывают самое настоящее недоумение. Однако, Слуцкий уже почти пять лет находится на своем нынешнем посту, а потому к боссам ЦСКА не может быть никаких претензий. На данный момент в клубе руководствуются проверенным и надежным средством, гласящим, что от добра, добра не ищут.

И все же принято считать, что розыгрыш Суперкубка России это лишь прелюдия к очередному сезону, а потому успех в нем редко когда может считаться за победу, влияющую на общую оценку выступления команды в этом самом сезоне. Впрочем, сейчас вполне может быть и исключение. Это произойдет, если трофей отправится в Ростов-на-Дону. В отличие от болельщиков многих столичных клубов, а также питерского «Зенита», ростовчане не избалованы большим количеством наград своих любимцев, а потому Суперкубок способен сразу же избавить «Ростов» от возможных претензий и критики, что могут обрушиться на коллектив в случае неудачного выступления в предстоящем чемпионате РФПЛ. По большому счету, при выигрыше открывающего сезон трофея «желто-синим» будет вполне достаточно сохранить прописку в элитном дивизионе, и сезон будет признан успешным. Ну а если ко всему этому добавится выход «Ростова» в групповой этап Лиги Европы – тем более.

И все же ростовчанам следует держать ухо востро. Болельщики со стажем наверняка помнят предыдущий триумф своих земляков, датированный уже весьма далеким 1981 годом. 33 года назад в Ростов-на-Дону пришел первый по-настоящему крупный футбольный успех. Местный СКА тогда завоевал Кубок СССР, после чего получил право сыграть в ныне упраздненном розыгрыше Кубка обладателей кубков и дошел в нем до стадии 1/8-й финала. Но вместе с этим команда вылетела из высшей лиги. Так что, как говорится, все не так просто.

Фото: ИТАР-ТАСС

После того, как Суперкубок России обретет своего владельца, взоры болельщиков будут устремлены в сторону чемпионата страны, который возьмет старт в первый день августа. По сравнению с прошлым сезоном изменений в его регламенте не произошло. В Премьер-лиге будет по-прежнему 16 команд, две худшие из которых отправятся весной следующего года в ФНЛ, а те клубы, что займут 13-е и 14-е места проведут переходные матчи с представителями второго эшелона российского футбола, оказавшимися в нем на третьей и четвертой позициях.

Не имеющие пристрастий букмекеры считают главным фаворитом в борьбе за «золото» Премьер-Лиги питерский «Зенит». Ставки на успех «сине-бело-голубых» принимаются из расчета 3/1. Далее с одинаковым коэффициентом 4,9/1 котируются сразу три московских клуба – «Спартак», «Динамо» и триумфатор двух последних чемпионатов страны ЦСКА. В то, что армейцы придут к финишу первыми в третий раз подряд – особо не верится. После того, как столичный «Спартак» выдал в период с 1996 по 2001 включительно серию из шести чемпионств кряду, ни одной команде пока не удавалось совершить нечто большее, нежели так называемый «дуплет». Это дважды сделал ЦСКА (2005 и 2006) и (2012/13 и 2013/14) и по разу «Рубин» (2008 и 2009) и «Зенит» (2010 и 2011/12).

Не стоит сбрасывать со счетов и еще один столичный клуб –«Локомотив». «Железнодорожники» котируются у букмекеров лишь пятыми (9/1), однако прошлый чемпионат нам наглядно продемонстрировал, что «Локо», занявший в итоге третье место, наконец-то смог вернуться в число реальных претендентов на медали высшего достоинства.

При всем уважении к остальным одиннадцати участникам предстоящего чемпионата, выиграть «золото» сейчас им вряд ли по силам. Безусловно, «Краснодар», или, скажем, казанский «Рубин», вполне способны преподнести своим преданным поклонникам приятный сюрприз. Однако, что греха таить, даже «бронза» кого- либо из представителей, не входящих в своеобразную «большую пятерку», станет просто оглушительной сенсацией турнира. В современном футболе крайне сложно рассчитывать на главные призы престижных турниров, имея в качестве аргументов лишь, образно говоря, неуемное желание достичь успеха за счет характера, силы воли и самопожертвования. Уровень исполнителей, сбалансированность состава, длина «скамейки» и особенно финансовые возможности того или иного клуба играют в последнее время все более важную роль. К примеру, вот показатели суммарной трансферной стоимости игроков восьми ведущих команд Премьер-лиги. (В скобках указано количество футболистов):

«Зенит» (24) – 227,85 миллионов евро, ЦСКА (22) – 161,4, «Спартак» (30) – 135,2, «Локомотив» (28) – 131,4, «Динамо» (24) – 129,6, «Рубин» (30) – 76,85, «Кубань» (26) – 70,5, «Краснодар» (25) – 76,5. Конечно, деньги, былые заслуги игроков и их так называемая «раскрутка» еще далеко не все, однако трудно не согласиться с тем, что клуб, общая «цена» футболистов которого не превышает 100 миллионов евро, вряд ли способен сейчас выиграть золото российского чемпионата. По большому счету такой команде будет невероятно сложно пробиться даже в квартет сильнейших.

Фото: ИТАР-ТАСС

Здесь можно привести еще пару характерных примеров. Возьмем три последних сезона Лиги чемпионов. В числе полуфиналистов мы увидели следующие шесть клубов: «Бавария», «Челси», «Барселона», "Реал", «Боруссия» (Дортмунд) и «Атлетико». По своим финансовым и возможностям и классу исполнителей каждый из них входит как минимум в тройку сильнейших у себя на родине. А речь идет о таких мощнейших чемпионатах как английский, испанский и германский. Ну или давайте посмотрим кто достиг полуфиналов на трех последних чемпионатах мира. Картина примерно аналогичная. Здесь мы видим сборные Италии, Испании, Германии, Франции, Нидерландов, Аргентины, Португалии, Уругвая и Бразилии. Да и то, три последние команды заняли на этих мундиалях лишь четвертые места.

Так что рассчитывать на какие-то сенсации с приставкой «супер» в плане тройки призеров, по меньшей мере, наивно, а по большому счету попросту глупо. Гораздо правильнее будет проанализировать плюсы и минусы действительно реальных претендентов на чемпионство и медали соревнований. Главным фаворитом по праву считается «Зенит». Клуб имеет практически неограниченные по российским меркам финансовые возможности и великолепный, опять же в данном контексте, подбор игроков. Но с другой стороны сложно предугадать главное направление питерцев в нынешнем сезоне. Понятное дело, что если «Зенит» не станет чемпионом уже в третий раз подряд, болельщики «сине-бело-голубых» такого просто не поймут и подвергнут своих любимцев уничижительной обструкции. Но это лишь в том случае, если клуб из Санкт-Петербурга неудачно выступит и в Лиге чемпионов.

В городе на Неве уже однажды побывал трофей за победу в Кубке УЕФА (ныне Лига Европы), и теперь болельщики из Северной Пальмиры грезят блестящим выступлением родной команды в самом престижном европейском турнире. И если, допустим, подопечные Андре Виллаш-Боаша достигнут в ЛЧ полуфинала (чего при её нынешней формуле пока не удавалось сделать ни одному российскому клубу), а в чемпионате страны финишируют вторыми (обеспечив себе место в квалификации следующего сезона Лиги чемпионов), то такое выступление, безусловно, будет признано отличным и даже в некоторой степени эпохальным.

На два фронта будет вынужден действовать и ЦСКА, который наверняка при расстановке приоритетов выберет именно Лигу чемпионов. По крайней мере, выбор именно этого направления в качестве главного выглядит на данный момент наиболее логичным. Ведь армейцы выиграли два последних чемпионата России, а вот в Европе последнее время играют крайне неудачно. «Локомотив» и «Динамо» представляют нашу страну в Лиге Европы, однако успех в этих соревнования вряд ли станет для «железнодорожников» и «бело-голубых» целью №1. И все же данные команды наверняка не захотят ударить в грязь лицом на международной арене. К примеру, над динамовцами их недоброжелатели уже давно ехидно посмеиваются, и следует признать, что повод для этого у них вполне обоснованный. Шутка ли, но в последний раз московское «Динамо» играло в одной из основных стадий еврокубков осенью 2001 года! 13 лет назад популярный столичный клуб добрался до второго раунда Кубка УЕФА, где по сумме двух встреч уступил шотландскому «Глазго Рейнджерс». После этого «бело-голубые» несколько раз прорубали себе «окно в Европу», но дело ограничивалось лишь выступлением в квалификационных баталиях лиги чемпионов и Кубка УЕФА/Лиги Европы. «Локомотив» на международном уровне многие также уже успели подзабыть, ведь два предыдущих евросезона «железнодорожники» пропустили вследствие своих провалов во внутренних соревнованиях.

Все это может сыграть на руку «Спартаку», который на этот раз «свободен» от еврокубков. «Красно-белым» не нужно думать о том, как распределить силы сразу по нескольким направлениям. Единственная цель ясна и понятна. Все помыслы спартаковцев будут сосредоточены на возвращении себе чемпионского титула, завоеванного «народной командой» в последний раз 13 лет назад. У «Спартака» наконец-то появился свой собственный стадион, а этот фактор тоже, согласитесь, следует признать немаловажным. Еще одним козырем «красно-белых» вполне может стать их возможное преимущество над конкурентами в такой важнейшей для современного футбола зоне как опорная. Подписав контракт с Романом Широковым, «Спартак» получил в свое распоряжение прекрасную связку российских центральных полузащитников. Если Широков и Денис Глушаков найдут на поле взаимопонимание, всех соперников самого популярного столичного клуба ждут серьезные проблемы. Ведь не следует забывать о пресловутом лимите на легионеров. Спартаковцы получат возможность использовать отведенные квоты для «варягов» на других значимых направлениях – в обороне и нападении. При этом зная, что в «середине» у них задействованы высококлассные доморощенные игроки. Приблизительно такую картину мы наблюдали у «Зенита» времен его последних двух чемпионств. Игорь Денисов, Константин Зырянов и уже упомянутый Широков предоставляли питерцам возможность использовать множество иностранцев в защите и атаке, чего не могли себе позволить остальные ведущие команды страны.

Фото: ИТАР-ТАСС

Помимо этого не стоит забывать, что именно «Спартак» за последние годы наиболее часто останавливался в шаге от вершины российского чемпионата. За последние девять сезонов «красно-белые» аж пять раз финишировали на второй позиции. Для сравнения, «Динамо» попало в призеры лишь однажды за последние 16(!) лет (третье место в 2008 году). Да и «Локомотив» оставался без медалей на протяжении семи чемпионатов подряд, если вести отсчет от предпоследнего. И лишь минувшей весной «железнодорожники» наконец-то удостоились «бронзы». То есть так называемая «медальная база», подчас служащая трамплином к наградам высшей пробы гораздо лучше именно у «Спартака», нежели у «Динамо» с «Локомотивом».

Далеко не все наши болельщики знают о том, что в следующем еврокубковом сезоне российская квота будет сокращена на одну команду. И сделано это будет отнюдь не по причине плохих выступлений отечественных команд. Наоборот, в таблице коэффициентов УЕФА Россия даже улучшила свои позиции, поднявшись с восьмой строки на седьмую. Все дело в том, что через год в силу вступят некоторые нововведения в еврокубковом регламенте. Если сейчас позиции с 7 по 9 дают возможность заявлять в Лигу Европу по четыре представителя, то со следующего сезона уже будет действовать правило, что в ЛЕ (без перехода в этот турнир некоторых неудачников ЛЧ) ни одна из стран не сможет делегировать более трех клубов.

Таким образом, своеобразная «зона УЕФА» в стартующем чемпионате РФПЛ сокращается, и в нее попадет лишь первый квартет команд. Пятое место отводится для обладателя Кубка страны, хотя, конечно, при определенных и довольно часто встречающихся раскладах он пробивается в Европу через чемпионат. Так что возможно «проходной» станет и пятая позиция, но гарантировать этого, естественно нельзя. Соответственно в любом случае борьба за попадание в еврокубки на этот раз значительно обострится.

О борьбе за выживание в Премьер-лиге говорить на данный момент вряд ли уместно. Здесь с уверенностью можно сказать лишь о том, что понижение в классе вряд ли ждет представителей «большой пятерки», а также оба краснодарских клуба, казанский «Рубин» и в какой-то степени «Ростов». Упомянутый выше пример со СКА из истории уже никуда не денется, однако уровень «желто-синих» будет все-таки повыше, нежели класс семи остальных команд – «Терека», «Амкара», «Урала», «Мордовии», «Арсенала», «Уфы» и столичного «Торпедо», возвратившегося в когорту сильнейших после восьмилетнего перерыва.

Впервые после 2009 года Москва будет представлена в Премьер-лиге пятью клубами. Сохранится ли на долгое время в элитном дивизионе столичный квинтет, покажет именно нынешний сезон. Понятное дело, что «Спартаку», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотиву», которые более чем крепко стоят на ногах, ничего не грозит. А вот сможет ли закрепиться «Торпедо» - большой вопрос. Самое низкое место, дающее «железную» гарантию от вылета – 12-е, а занять его в своем нынешнем состоянии «черно-белым» будет необычайно тяжело. Понятное дело, что без серьезных финансовых вливаний «поднять» «Торпедо» хотя бы до уровня середняка РФПЛ практически невозможно. Иными словами весь вопрос в заинтересованности знаменитым футбольным брендом. И на такое развитие событий торпедовские болельщики вполне могут рассчитывать, но исключительно в том случае, если их любимцы не потеряют весной 2015 года завоеванное с огромным трудом место в «высшем обществе».

Андрей Ярков