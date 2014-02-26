Московский "Спартак" продолжил свою проигрышную серию

Фото: ИТАР-ТАСС

Хоккеисты московского "Спартака" не смогли прервать свою серию проигрышей. В матче с принципиальным противником - столичным ЦСКА - они потерпели поражение со счетом 1:2.

Счет был открыт на 24-й минуте встречи. Хоккеисты ЦСКА забили в меньшинстве - точный бросок в "девятку" ворот "красно-белых" удался Ивану Непряеву.

Спартаковцы отыгрались за четыре минуты до конца второго периода - Том Ванделль мощно "выстрелил" в ближний угол ворот Джеффа Гласса, и голкипер, еще недавно защищавший ворота "Спартака", не справился с этим броском.

Однако армейцы сумели склонить чашу весов в свою пользу. На 49-й минуте Илари Филппула поразил ворота "красно-белых", установив окончательный счет в этом поединке - 2:1 в пользу ЦСКА.

Таким образом, "Спартак" терпит восемнадцатое поражение подряд. Это рекорд КХЛ, но в чемпионате России самой длительной серией без побед может "похвастать" санкт-петербургский СКА, в сезоне 2000/2001 проигравший 20 поединков подряд.