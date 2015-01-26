Спорт за неделю: Матч звезд КХЛ и 14 побед баскетбольного ЦСКА

Фото: ТАСС/Станислав Васильев

Седьмой Матч звезд КХЛ и продолжение победной серии баскетбольного ЦСКА, три медали биатлонистов в Антерсельве и обзор предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

Звездный уик-энд в Сочи

В субботу и воскресенье в Сочи прошел седьмой Матч звезд Континентальной хоккейной лиги. 24 января состоялся первый в истории звездного уик-энда матч звезд следж-хоккея (аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями). В поединке столичной "Звезды" и ижевской "Удмуртии" сильнее в серии буллитов оказались москвичи - 4:3.

Во второй день зрителей ждало "мастер-шоу" и сама выставочная игра. Больше всего зрителей порадовал конкурс буллитов, который выиграл защитник "Динамо" Андрей Миронов. Один из своих бросков он выполнил во вратарском шлеме, а второй - находясь в продуктовой тележке, которую катил его одноклубник Александр Еременко.

Особо отметить стоит буллит нападающего "Югры" Никиты Гусева.

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Кроме того, в этом году были обновлены два рекорда мастер-шоу. Форвард нижегородского "Торпедо" и сборной Запада Войтек Вольски пробежал круг на скорость за 13,178 секунды. До этого рекорд принадлежал Милану Бартовичу из "Слована" - 13,48. Второй рекорд был установлен в конкурсе бросков на точность. Впервые за семь лет существования Матча звезд КХЛ один из участников сумел поразить четыре мишени конкурса четырьмя бросками. Рекордсменом стал защитник "Атланта" и сборной Запада Мэттью Гилрой.

Что касается самого матча, то он завершился со счетом 18:16 в пользу сборной Востока. К слову, команды повторили рекорд по количеству заброшенных в поединке шайб. Самым результативным игроком матча стал Сергей Мозякин, забросивший шесть шайб. При этом для Востока эта победа стала уже шестой в Матчах звезд. Единственный раз команда Западной конференции смогла выиграть в прошлом году в Братиславе.

"Уникаха" снова повержена

В очередном матче Топ-16 баскетбольной Евролиги московский ЦСКА обыграл на своей площадке испанскую "Уникаху", одержав 14 победу подряд. Встреча, прошедшая в Москве, закончилась со счетом 101:74 в пользу хозяев.

Наибольший вклад в успех армейцев внесли Нандо де Коло (28 очков), Милош Теодосич (13 очков и 14 передач), а также Деметрис Николс и Александр Каун, набравшие по 13 очков. "Красно-синие" доминировали на протяжении практически всего матча и не позволяли испанцам сократить отставание в счете.

Примечательно, что самый результативный игрок поединка Нандо де Коло в начале заключительной четверти забил свой 11 бросок с игры из 11. ЦСКА следующий матч проведет дома 29 января, когда примет "Нижний Новгород".

Три подиума, но без медалей в эстафетах

На прошедшей неделе в итальянкой Антерсельве прошел шестой этап Кубка мира по биатлону. После этого этапа россиянин Антон Шипулин имел возможность возглавить общий зачет. Это связано с неудачами лидера сезона - француза Мартена Фуркада. В спринте он занял 25 место, а в гонке преследования оказался пятым.

Однако Шипулин вряд ли занесет выступление в Италии себе в актив. Антон стал седьмым в спринте, а в гонке преследования и вовсе пришел к финишу тринадцатым. Настоящим королем шестого этапа стал немец Симон Шемпп, выигравший две гонки. Такие результаты позволили представителю Германии вклиниться в борьбу француза и россиянина за большой Хрустальный глобус. Шемпп вышел на второе место в общем зачете, опередив Шипулина.

Стоит отметить, что отлично проявил себя в Антерсельве Евгений Гараничев. Он дважды поднимался на подиум: в спринте россиянин показал второе время, а в гонке преследования стал третьим, уступив Шемппу и австрийцу Симону Эдеру всего лишь секунду.

Фото: M24.ru

Что касается женской сборной России, то здесь только один подиум, но очень неожиданный. Дважды провалившая эстафеты Дарья Виролайнен поднялась на вторую ступень пьедестала в гонке преследования, проиграв только Дарье Домрачевой.

При этом россиянка отлично провела свой этап в эстафете в воскресенье, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах, несмотря на сильный ветер. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы женская сборная России впервые в сезоне оказалась на подиуме в эстафете.

В свою очередь, мужская команда впервые в сезоне осталась без подиума в эстафете - россияне заняли пятое место.

Что посмотреть на этой неделе

После небольшого перерыва, связанного с Матчем звезд, в Континентальной хоккейной лиге возобновляется регулярный чемпионат. Московским командам в ближайшее дни предстоит провести по два матча.

Так, московский ЦСКА в среду отправится в Омск в гости к "Авангарду", а "Динамо" в этот же день примет на своей площадке хоккейный клуб "Сочи". Выездная серия армейцев продолжится в пятницу, где в Астане москвичи встретятся с "Барысом". "Бело-голубые", в свою очередь", сыграют дома с ярославским "Локомотивом".

29 января баскетболисты столичного ЦСКА проведут очередной матч Евролиги. На этот раз соперником "красно-синих" станет российский клуб "Нижний Новгород". В случае победы армейцы одержат уже 15-ю победу подряд в Евролиге.

Даниил Адамов