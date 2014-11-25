Московский ЦСКА сыграл вничью с "Ромой" в Лиге чемпионов

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московские армейцы сыграли вничью с итальянской "Ромой" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 1:1.

Счет был открыт в концовке первого тайма. Римляне получили право на штрафной примерно в 20 метрах от ворот Игоря Акинфеева. К мячу подошел капитан "волков" Франческо Тотти и нанес неотразимый удар в "девятку".

Вторую половину встречи армейцы провели в атаках, но забить удалось лишь в добавленное время. Василий Березуцкий навесил в штрафную, снаряд миновал всех игроков и залетел точно в угол ворот "Ромы".

Таким образом, москвичи набирают пять очков и продолжают борьбу за выход в следующую стадию турнира. Все решится в последнем туре группового этапа, где подопечным Леонида Слуцкого предстоит сыграть на выезде с "Баварией".

Отметим, что Акинфеев пропускает уже в 26-м матче Лиги чемпионов подряд. Это абсолютный антирекорд турнира. Серия Акинфеева началась еще в 2006 году, с тех пор он не уходит с поля без пропущенного мяча уже в 26 матчах.