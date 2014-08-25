Столичный ЦСКА подписал контракт с полузащитником Романом Еременко

Московский ЦСКА подписал контракт с финским полузащитником Романом Еременко. Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на четыре года, сообщается на официальном сайте армейцев.

Прежним клубом Еременко был казанский "Рубин", за который он выступал с 2011 года, проведя в его составе 99 игр и забив 16 мячей. Ранее он также защищал цвета киевского "Динамо", итальянских клубов "Сиена" и "Удинезе", финского "Яро".

Стоит отметить, что Роман - сын советского футболиста Алексея Еременко, который в начале 90-х играл в Финляндии. С 2007 года новичок "красно-синих" выступает за сборную Суоми, в составе которой провел 60 матчей и забил 4 гола.

В составе "Рубина" Еременко выиграл Кубок и Суперкубок России, вместе с "Динамо" выиграл чемпионат и дважды - Суперкубок Украины.