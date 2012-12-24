Баскетболисты ЦСКА одержали победу над "Красными Крыльями"

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные армейцы одержали домашнюю победу над самарскими "Красными Крыльями" со счетом 75:72. ЦСКА сохраняет за собой первое место в турнирной таблице чемпионата России.

Первую четверть с незначительным преимуществом выиграли москвичи, но на перерыв команды ушли при счете 41:40 в пользу гостей. "Красные Крылья" ударно провели вторую четверть и сумели вырваться вперед. Не последнюю роль в рывке самарцев сыграло и количество потерь, совершенных армейцами.

В третьей четверти игра выравнялась - 19:17 в пользу ЦСКА, и перед заключительным отрезком небольшое преимущество имели уже хозяева.

Заключительная десятиминутка прошла в упорной борьбе. "Красные Крылья" пытались наладить атакующую игру, а ЦСКА - выстроить игру в обороне. У "красно-синих" получилось лучше, итоговый счет - 75:72 в пользу подопечных Мессины.

Самым результативным игроком встречи стал центровой ЦСКА Ненад Крстич, набравший 20 очков.

ЦСКА одерживает восьмую победу в девяти матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. Единственное поражение "красно-синие" потерпели от "Химок".