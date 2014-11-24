Спорт за неделю: триумф Хэмилтона и отрыв "Зенита"

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Третье поражение футбольного ЦСКА и лидерство хоккейных армейцев, победа Швейцарии в Кубке Дэвиса и титул Льюиса Хэмилтона, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

Зенит уходит в отрыв, армейцы снова проигрывают

Чемпионат России по футболу приближается к экватору, в прошлые выходные состоялся уже 14-й тур. По его результатам можно сделать неутешительный вывод - конкуренцию "Зенит" в борьбе за чемпионство вряд ли кто-либо составит. Петербуржцы не без труда победили на своем поле "Кубань" (1:0), а благодаря неудачной игре ЦСКА подопечные Андре Виллаш-Боаша оторвались от преследователей на восемь очков.

В свою очередь, московский ЦСКА потерпел в субботу третье поражение подряд. В этот раз обидчиком "красно-синих" стал "Краснодар". Все мячи в этой встрече были забиты в первые 15 минут игры. Сначала дважды эффектно отличился Ари, который оба раза оставил не у дел сначала Сергея Игнашевича, а затем и Игоря Акинфеева. Затем Роман Еременко один мяч отквитал.

В целом, "Краснодар" владел преимуществом и был близок к тому, чтобы увеличить разницу в счете, но зрители больше голов не увидели.

Удачно тур сложился для двух других московских команд. Так, "Динамо" разгромило грозненский "Терек" (3:0), а "Спартак" на своем стадионе переиграл саранскую "Мордовию" (4:2). Стоит отметить, что четвертый мяч в составе "красно-белых" забил форвард Артем Дзюба, который не мог отличиться в семи матчах подряд.

Хоккейный ЦСКА продолжает побеждать

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграна половина матчей. Накануне в КХЛ состоялся один поединок, и он стал 420-м из 840 запланированных. Согласно статистике, приведенной на официальном сайте лиги, такого уверенного лидерства, как у московского ЦСКА в этом сезоне, ранее не фиксировалось.

За шесть последних сезонов рекорд по проценту побед к середине "регулярки" принадлежал подмосковному "Атланту", который уже в далеком 2008 году одерживал победы в 78,6% матчей. У "красно-синих" в текущем году эта статистика немного выше - 80,6%.

Дважды (в сезонах 2009/10 и 2012/13) лидер середины чемпионата в итоге оказывался первым и по итогам всей регулярки. Но еще никогда этот лидер, впрочем, как и победитель "регулярки", не завоевывал Кубок Гагарина.

Но ЦСКА такая традиция вряд ли смущает. Вот и на прошлой недели подопечные Дмитрия Квартальнова довели свою победную серию до восьми матчей. В среду, 19 ноября, "красно-синие" переиграли на выезде череповецкую "Северсталь" - 3:0. Заброшенными шайбами отметились Владимир Жарков, Игорь Григоренко и Андрей Стась, а вратарь Кевин Лаланд провел четвертый "сухой" матч в сезоне.

А через день армейцы не без труда справились с "Торпедо", обыграв нижегородцев по буллитам - 4:3.

Что касается турнирной таблицы, то здесь преимущество ЦСКА над петербургскими одноклубниками выросло уже до пяти очков (при этом у СКА есть игра в запасе. Однако уже сегодня команды сыграют друг с другом в Москве). Другой московский клуб - "Динамо" - занимает четвертую строчку в Западной конференции, отставая на 7 баллов от финского "Йокерита".

Россия обыгрывает Венгрию в товарищеском матче

После поражения в отборочном матче Евро-2016 сборная России по футболу переиграла в товарищеском матче команду Венгрии - 2:1. Открыть счет россиянам удалось в дебюте второго тайма. Александр Самедов с углового с правого фланга подал на ближнюю штангу, а Сергей Игнашевич головой на линии вратарской подсек мяч в дальний угол.

За 10 минут до финального свистка очередной гол за сборную забил Александр Кержаков. Алан Дзагоев одной передачей вскрыл оборону соперника, Кержаков вышел на рандеву с голкипером и пробил между ног вратарю. Однако через несколько минут Неманья Николич один мяч отыграл, но на большее венгров не хватило.

Стоит отметить, что Александр Кержаков забил 29-й мяч за национальную команду и сравнялся по этому показателю с известным советским форвардом Олегом Протасовым. Лучшим бомбардиром в истории отечественной сборной остается Олег Блохин, на счету которого 42 гола.

Льюис Хэмилтон - двукратный чемпион "Формулы-1"

Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон спустя шесть лет после первой победы стал двукратным чемпионом "Формулы-1". В воскресенье британец победил в последней гонке сезона в Абу-Даби, а его единственный соперник - напарник Нико Росберг - не вошел в очковую зону, став 14-м. В итоге Льюис опередил немецкого гонщика на 67 очков в личном зачете.

Первый титул Хэмилтон завоевал в 2008 году, выступая за рулем Mclaren. Он стал четвертым британцем, кто становился чемпионом более одного раза: трижды это сделать удавалось Джеки Стюарту и по два раза выигрывали Джим Кларк и Грэм Хилл. Хэмилтон в нынешнем сезоне также побил рекорд по победам для британских гонщиков - у него их 33.

Такой успех Льюиса связан с великолепной машиной, которую в этом году подготовили для своих гонщиков конструкторы Mercedes. Команда добивалась высокого результате во много благодаря тому, что новые моторы V6 Mercedes были лучше Renault, с которыми выступает команда Red Bull, доминировавшая на протяжении четырех последних сезонов. Mercedes оформил победу в Кубке конструкторов за три этапа до конца чемпионата. Кроме того, пилоты команды установили рекорд по количеству победных дублей за сезон - 11.

Однако заключительные этапы нынешнего сезона проходили для всех команд и гонщиков не в очень радостном настроении. Причина - страшная авария Жюля Бьянки на Гран-при Японии, когда он вылетел с трассы и врезался в эвакуатор. Длительное время французский пилот находится в стабильно-критическом состоянии. Перед последним этапом сообщалось, что его перевезли в больницу в Ницце и вывели из состояния искусственной комы.

Швейцария впервые выигрывает Кубок Дэвиса

Сборная Швейцарии по теннису впервые в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. В воскресном матче Роджер Федерер победил француза Ришара Гаске в четвертой игре финала и принес своей команде победу 3:1. Федерер обыграл Гаске в трех партиях – 6:4, 6:2, 6:2. Он был сильнее своего соперника по всем основным статистическим показателям.

Днем ранее Федерер вместе со Станисласом Вавринкой были сильнее французской пары Беннето/Гаске 6:3, 7:5, 6:4. В пятницу Вавринка обыграл Тсонга в четырех партиях 6:1, 3:6, 6:3, 6:2, а Федерер уступил Гаэлю Монфису в трех сетах 1:6, 4:6, 3:6.

Отметим, что Кубок Дэвиса - крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе - был одним из немногих турниров, которые не мог выиграть титулованный швейцарский теннисист, выигравший за свою карьеру "Ролан Гаррос" (2009), Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010), US Open (2004-08), Уимблдон (2003-07, 2009, 2012).

Что посмотреть на этой неделе

Во вторник и среду к любителям футбола возвращается Лига чемпионов, в которой наступает пора решающих матчей - предпоследний четвертый тур. 25 ноября важнейший матч на групповом этапе проведет московский ЦСКА. Соперником российского клуба станет римская "Рома". На сегодняшний день в группе Е лидирует мюнхенская "Бавария" (12 очков), второе место делят армейцы и римляне (по 4 балла), замыкает квартет "Манчестер Сити" (2 очка).

Кроме того, 26 ноября петербургский "Зенит", занимающий третье место в группе С, примет на своем поле португальскую "Бенфику". Стоит также посмотреть матчи: "Манчестер Сити" - "Бавария", "Шальке-04" - "Челси", "Арсенал" - "Боруссия".

В четверг также пройдут очередные матчи Лиги Европы. Московское "Динамо", которое уже обеспечило себе место в следующем раунде турнира, сыграет на стадионе "Арена Химки" с "Панатинаикосом". В свою очередь, "Краснодар", сохранивший минимальные шансы на выход из группы, попытается порадовать своих болельщиков в матче с "Лиллем".

27 ноября очередной матч Евролиги проведут баскетболисты столичного ЦСКА. Соперником "красно-синих" станет израильский "Маккаби".

В ближайшие выходные очередной, уже 15-й тур пройдет в Российской футбольной Премьер-лиге. Центральным матчем уикенда станет московское дерби - "Локомотив" - "Спартак". Другой столичный клуб - ЦСКА - постарается прервать серию поражение в поединке с "Уфой". А идущие в лидирующей группе "Терек" и "Краснодар" проведут поединок в Грозном.

Даниил Адамов