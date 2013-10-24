УЕФА расследует дело о расизме на матче ЦСКА - "Манчестер Сити"

Фото: ИТАР-ТАСС

Союз европейских футбольных ассоциаций начал дисциплинарное расследование в отношении ЦСКА, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Причиной разбирательства послужило расистское поведение фанатов московского клуба на матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Слушания по делу пройдут 30 октября.

Матч ЦСКА - "Манчестер Сити" прошел 23 октября на "Арене Химки". Московский клуб уступил английскому со счетом 1:2.

После матча московского клуба с "Манчестер Сити" полузащитник английского клуба Яя Туре пожаловался на расистские выкрики в свой адрес от болельщиков ЦСКА. Спортсмен заявил журналистам, что разочарован произошедшим и надеется, что чиновники UEFA примут должные меры.

Российский футбольный клуб опроверг эту информацию, заявив, что после тщательного изучения видеозаписей с матча, не обнаружили расистских высказываний со стороны своих болельщиков.

"Мы удивлены и разочарованы заявлениями игрока "Манчестер Сити" Яя Туре и ряда других представителей английского клуба о якобы имевших место оскорблениях на расовой почве со стороны болельщиков ПФК ЦСКА во время вчерашнего матча Лиги чемпионов на "Арене Химки", - говорится в сообщении пресс-службы команды.