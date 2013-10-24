Московские армейцы в гостях уступили рижскому "Динамо" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ уступил рижскому "Динамо". Встреча завершилась со счетом 4:3.

Поединок активнее начали хозяева. Уже на 2-й минуте рижане вышли вперед благодаря точному броску Щехуры.

Спустя пять минут Щехура сделал дубль, переиграв Станю после передачи одноклубника.

На 10-й минуте Букартс довел счет до разгромного, убежав в контратаку "два в одного" с Индрашисом. Однако уже в следующей атаке ЦСКА удалось отыграть одну шайбу после мощного броска Мишарина.

В самом начале второго периода Мишарин вновь отличился. Хоккеист ЦСКА дальним броском застал врасплох Телльквиста, обзор которому закрывали собственные игроки.

На 37-й минуте Морозов, выкатившись из-за ворот, поразил ворота "Динамо" и сравнял тем самым счет - 3:3.

На 47-й минуте Букартс переиграл Станю в очередной контратаке рижан и установил окончательный счет в матче - 4:3 в пользу рижского "Динамо".

После этого поражения ЦСКА сохранил за собой четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. От лидера - СКА - армейцев отделяет 13 очков.