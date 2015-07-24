ЦСКА на выезде обыграл самарские "Крылья Советов"

Фото: fifa.com

Столичный ЦСКА в матче второго тура Российской премьер-лиги одержал победу над "Крыльями Советов". Встреча, прошедшая на стадионе "Металлург", закончилась со счетом 2:0 в пользу москвичей.

Первый гол в матче был забит только на 64-й минуте – сербский нападающий армейцев Зоран Тошич сыграл в "стеночку" с Романом Еременко и, выйдя один на один с голкипером самарцев, отправил мяч в левый угол.

А на 70-й минуте Алексей Концедалов сфолил в собственной штрафной на Алане Дзагоеве, за что арбитр встречи назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал Бибрас Натхо.

Таким образом, "красно-синие" вышли на первое место в турнирной таблице. В следующей игре армейцы на своем поле сразятся с "Анжи". Матч состоится 1 августа.