24 мая 2017, 14:41

Спорт

Главным тренером хоккейного клуба ЦСКА назначен Игорь Никитин

Фото: ТАСС/Sport-Express/Александр Федоров

Главным тренером московского хоккейного клуба ЦСКА назначен Игорь Никитин, сообщается на официальном сайте армейцев. Никитин предыдущие три сезона был старшим тренером армейского клуба, а также входил в тренерский штаб сборной России.

По словам президента ПХК ЦСКА Игоря Есмантовича, Никитин лучше других знает игроков команды, и у него есть опыт работы с национальной сборной.

Есмантович подчеркнул, что новому тренеру команды будет по силам справиться с основной задачей – выиграть Кубок Гагарина. В скором времени будет сформирован тренерский штаб, который приступит к предсезонной подготовке.

В прошлом сезоне в Кубке Гагарина ЦСКА уступил ярославскому "Локомотиву" на стадии четвертьфинала. После этого руководство клуба расторгло контракт с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым, который возглавлял армейцев в 2014–2017 годах.

ЦСКА Игорь Никитин новости спорта

