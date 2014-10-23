Баскетболисты ЦСКА разгромили "Маккаби" в матче Евролиги

Фото: ТАСС/ Станислав Васильев

Во втором туре группового этапа Евролиги баскетболисты ЦСКА разгромили действующего чемпиона турнира "Маккаби" из Тель-Авива - 99:80.

Решающей в поединке стала третья четверть матча, которую армейцы начали с рывка 20:4. Кроме того, хозяева убедительно выиграли у израильтян борьбу за подборы 45:25.

Наибольший вклад в успех "красно-синих" сделали Сонни Уимс (18 очков, 6 подборов), Александр Каун (17 очков, 8 подборов), Милош Теодосич (15 очков, 11 передач) и Андрей Воронцевич (13 очков, 11 подборов). У "Маккаби" самым результативным игроком стал Брайан Рэндл (18 очков).

Следующий матч ЦСКА проведет 31 октября на выезде против хорватской "Цедевиты".