ЦСКА в домашнем матче уступил "Манчестер Сити" - 1:2

ЦСКА уступил "Манчестер сити" в домашнем матче

Московский ЦСКА в домашнем матче Лиги чемпионов уступил английскому клубу "Манчестер Сити" - 1:2. Встреча проходила на "Арене Химки".

С самого начала игры армейцы дали понять именитому противнику, что ему не стоит ожидать от поединка в Химках легкой прогулки. "Красно-синие" неплохо двигались, не давали "горожанам" вольготно чувствовать себя перед штрафной Акинфеева и пытались бросить Думбию в быстрый прорыв на ворота Харта.

На 2-й минуте встречи гости упустили отличный шанс для того, чтобы выйти вперед. После подачи углового кто-то из игроков "Манчестера" скинул мяч на дальнюю штангу, где Туре в прыжке пытался добить снаряд в сетку. Непостижимым образом темнокожий легионер "Сити" пролетел мимо мяча.

Слуцкий сразу же отреагировал на первый тревожный "звонок" у ворот ЦСКА и произвел замену уже на 6-й минуте. Вместо Василия Березуцкого на поле вышел его брат Алексей.

Эта перестановка на некоторое время изменила ход игры. Мяч перестал доходить до нападающих "Сити", а армейцы начали комбинировать в атаке, пытаясь найти подступы к воротам Харта. Долгое время сделать это игрокам ЦСКА не удавалось. Вплоть до 31-й минуты, когда после удара от ворот Хонда скинул мяч головой на Тошича и тот перекинул сферу через голкипера "Манчестера" - 1:0 в пользу ЦСКА.

Вели в счете армейцы всего минуту. Уже в следующей атаке Агуэро получил передачу с фланга, обыграл Игнашевича и протолкнул мяч мимо вышедшего из ворот Акинфеева.

За три минуты до перерыва гости вышли вперед. Набабкин не уследил в своей штрафной за Агуэро, и тот замкнул головой навес Негредо. Акинфеев в этом эпизоде оказался в роли статиста и не смог помешать форварду "Сити" оформить дубль.

В самом начале второго тайма "горожане" забили третий мяч, но Негредо сделал это рукой. "Свою" запись в протоколе он все же получил - арбитр наградил его желтой карточкой.

На 80-й минуте Муса красивым ударом поразил "девятку" ворот Харта, но мгновением раньше прозвучал свисток - судья зафиксировал нарушение правил в борьбе за мяч.

На незасчитанный гол нигерийца "Сити" ответил несколькими опасными атаками на ворота Акинфеева.

Уже в добавленное время ЦСКА мог уйти от поражения, но удар Хонды с шести метров отразил голкипер "Манчестера".

ЦСКА терпит второе поражение в Лиге чемпионов и остается на третьей строчке турнирной таблицы группы D. "Красно-синие" на три очка отстают от "Манчестера" и "Баварии".