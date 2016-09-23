Защитника московского ЦСКА Милоша Теодосича уличили в приеме допинга

Фото: ТАСС/Роман Кручинин

Хакерская группа Fancy Bear на своем сайте опубликовала пятую часть документов, в которых содержатся сведения об использовании допинга спортсменами с разрешения Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В этом списке оказался сербский баскетболист и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, защитник московского ЦСКА Милош Теодосич. В опубликованных документах также фигурирует швейцарский велогонщик, двукратный олимпийский чемпион Фабиан Канчеллара; серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, австралийская пловчиха Тейлор Маккеон; золотая медалистка Игр-2016 в парусном спорте из Великобритании Саския Кларк и бронзовый призер Олимпиады в Рио британский гимнаст Нил Уилсон

Ранее группа хакеров Fancy Bears обнародовала документы, из которых следовало, что WADA разрешало в разные годы применять запрещенные препараты в терапевтических целях американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также 4-кратной олимпийской чемпионке гимнастке Симоне Байлз.