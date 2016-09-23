Защитника московского ЦСКА Милоша Теодосича уличили в приеме допинга

Фото: ТАСС/Роман Кручинин
Хакерская группа Fancy Bear на своем сайте опубликовала пятую часть документов, в которых содержатся сведения об использовании допинга спортсменами с разрешения Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В этом списке оказался сербский баскетболист и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, защитник московского ЦСКА Милош Теодосич. В опубликованных документах также фигурирует швейцарский велогонщик, двукратный олимпийский чемпион Фабиан Канчеллара; серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, австралийская пловчиха Тейлор Маккеон; золотая медалистка Игр-2016 в парусном спорте из Великобритании Саския Кларк и бронзовый призер Олимпиады в Рио британский гимнаст Нил Уилсон
Ранее группа хакеров Fancy Bears обнародовала документы, из которых следовало, что WADA разрешало в разные годы применять запрещенные препараты в терапевтических целях американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также 4-кратной олимпийской чемпионке гимнастке Симоне Байлз.
Кроме того, есть данные о положительном допинг-тесте на метилфенидат (психостимулятор) американской гимнастки Симоны Байлз. Несмотря на это, спортсменка поехала на Олимпиаду в Рио, где выиграла четыре золотых медали. Помимо этого, Байлз было разрешено употреблять амфетамин/декстроамфетамин с 2012 по 2014 годы. На амфетамине попалась еще одна спортсменка из США – баскетболистка Елена Делла Тон. Она получила разрешение на прием запрещенных веществ в 2014 году.
Позднее в употреблении допинга уличили бывшую первую ракетку мира в одиночном разряде, испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Согласно опубликованным документам, спортсмену в 2009 году выдали разрешение на употребление бетаметазона, а в июле 2012 года – кортикотропина.