23 сентября 2016, 17:20

Защитника московского ЦСКА Милоша Теодосича уличили в приеме допинга

Фото: ТАСС/Роман Кручинин

Хакерская группа Fancy Bear на своем сайте опубликовала пятую часть документов, в которых содержатся сведения об использовании допинга спортсменами с разрешения Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В этом списке оказался сербский баскетболист и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, защитник московского ЦСКА Милош Теодосич. В опубликованных документах также фигурирует швейцарский велогонщик, двукратный олимпийский чемпион Фабиан Канчеллара; серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, австралийская пловчиха Тейлор Маккеон; золотая медалистка Игр-2016 в парусном спорте из Великобритании Саския Кларк и бронзовый призер Олимпиады в Рио британский гимнаст Нил Уилсон

Ранее группа хакеров Fancy Bears обнародовала документы, из которых следовало, что WADA разрешало в разные годы применять запрещенные препараты в терапевтических целях американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также 4-кратной олимпийской чемпионке гимнастке Симоне Байлз.

Во вторник, 13 сентября, группа хакеров Fancy Bear взломала базу данных WADA и выложила в сеть документы агентства. Согласно этим данным, Серене Уильямс в 2010, 2014 и 2015 годах разрешили принимать оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон. Ее старшая сестра Винус с 2010 по 2013 годы принимала преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол. Диагнозы спортсменок, которые стали причиной такого решения WADA, в документах не уточняются.

Кроме того, есть данные о положительном допинг-тесте на метилфенидат (психостимулятор) американской гимнастки Симоны Байлз. Несмотря на это, спортсменка поехала на Олимпиаду в Рио, где выиграла четыре золотых медали. Помимо этого, Байлз было разрешено употреблять амфетамин/декстроамфетамин с 2012 по 2014 годы. На амфетамине попалась еще одна спортсменка из США – баскетболистка Елена Делла Тон. Она получила разрешение на прием запрещенных веществ в 2014 году.

Позднее в употреблении допинга уличили бывшую первую ракетку мира в одиночном разряде, испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Согласно опубликованным документам, спортсмену в 2009 году выдали разрешение на употребление бетаметазона, а в июле 2012 года – кортикотропина.

