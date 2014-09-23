УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении ЦСКА и "Ромы"

Фото: ИТАР-ТАСС

УЕФА открыл дисциплинарные дела по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов между итальянской "Ромой" и московским ЦСКА, сообщает официальный сайт организации.

Дисциплинарное дело в отношении ЦСКА заведено за расистское поведение болельщиков, нарушение фанатами правил поведения на стадионе и использование пиротехники. В отношении "Ромы" также заведено дело из-за использования болельщиками пиротехники и недостаточного уровня организации матча. Рассмотрение дела состоится 3 октября.

Напомним, что во время поединка в Риме, который завершился сокрушительным поражением армейцев со счетом 1:5, российские фанаты забросали итальянских зрителей файерами. А потом самые отчаянные попытались прорваться в соседний сектор, из-за чего завязалась драка с персоналом стадиона. Ситуация нормализовалась только когда на трибуны ввели отряд специального назначения.

Столкновения между фанатами начались еще до начала матча. Во время драки у стадиона один российский болельщик получил ножевые ранения в живот и руку, у второго - ранения головы, предположительно - от удара бутылкой. Оба россиянина были доставлены в римскую больницу.

После матча почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что ЦСКА не надо бояться санкций от УЕФА после выходки фанатов, так как армейцы не были организаторами игры и не отвечали за безопасность.

"Понятно, что это будет иметь опосредованное отношение к ЦСКА: например, могут запретить реализовывать ту квоту билетов, которая положена для болельщиков. Такой меры никогда не принимали, но могут принять: болельщики "армейцев" уже стали притчей во языцех. Все клубы, так или иначе, в Европе прокололись, и на каждого у дисциплинарного комитета УЕФА есть досье. Но мне кажется, что в данном случае максимальная санкция, которая может грозить ЦСКА, – это штраф», - приводит слова Колоскова Чемпионат.ком.