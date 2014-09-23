УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении ЦСКА и "Ромы"

Фото: ИТАР-ТАСС
УЕФА открыл дисциплинарные дела по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов между итальянской "Ромой" и московским ЦСКА, сообщает официальный сайт организации.
Дисциплинарное дело в отношении ЦСКА заведено за расистское поведение болельщиков, нарушение фанатами правил поведения на стадионе и использование пиротехники. В отношении "Ромы" также заведено дело из-за использования болельщиками пиротехники и недостаточного уровня организации матча. Рассмотрение дела состоится 3 октября.
Напомним, что во время поединка в Риме, который завершился сокрушительным поражением армейцев со счетом 1:5, российские фанаты забросали итальянских зрителей файерами. А потом самые отчаянные попытались прорваться в соседний сектор, из-за чего завязалась драка с персоналом стадиона. Ситуация нормализовалась только когда на трибуны ввели отряд специального назначения.
Столкновения между фанатами начались еще до начала матча. Во время драки у стадиона один российский болельщик получил ножевые ранения в живот и руку, у второго - ранения головы, предположительно - от удара бутылкой. Оба россиянина были доставлены в римскую больницу.
Ссылки по теме
- Итальянская полиция арестовала 17 фанатов ЦСКА после матча Лиги чемпионов
- Задержанным в Риме фанатам ЦСКА запретили въезд в Европу
- ЦСКА создаст "черный список" болельщиков
После матча почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что ЦСКА не надо бояться санкций от УЕФА после выходки фанатов, так как армейцы не были организаторами игры и не отвечали за безопасность.
"Понятно, что это будет иметь опосредованное отношение к ЦСКА: например, могут запретить реализовывать ту квоту билетов, которая положена для болельщиков. Такой меры никогда не принимали, но могут принять: болельщики "армейцев" уже стали притчей во языцех. Все клубы, так или иначе, в Европе прокололись, и на каждого у дисциплинарного комитета УЕФА есть досье. Но мне кажется, что в данном случае максимальная санкция, которая может грозить ЦСКА, – это штраф», - приводит слова Колоскова Чемпионат.ком.
Сайты по теме