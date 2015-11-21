Форма поиска по сайту

21 ноября 2015, 20:06

ЦСКА обыграл "Медвешчак" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Хоккеисты московского ЦСКА обыграли загребский "Медвешчак" в матче чемпионата КХЛ, сообщает МИА "Россия Сегодня". Тем самым клуб прервал серию из трех поражений.

Встреча команд состоялась в субботу в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.В составе победителей шайбы забросили Александр Радулов (на 18-й минуте), Сергей Андронов (на 38-й минуте) и Ян Муршак, у "Медвешчака" отличился Ессе Сааринен (на 33-й минуте).

Следующий матч домашней серии ЦСКА проведет во вторник против владивостокского "Адмирала", "Медвешчак" в тот же день сыграет дома против нижегородского "Торпедо".

ЦСКА результаты Медвешчак

