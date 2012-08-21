Сергей Иванов покидает Российский футбольный союз

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Глава администрации президента России Сергей Иванов решил покинуть исполком Российского футбольного союза (РФС).

"Сергей Иванов принял решение приостановить свою деятельность в исполкоме РФС в связи с загруженностью на основном месте работы и направил соответствующее заявление на имя и.о. главы РФС Никиты Симоняна", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель союза.

Глава администрации президента известен своей давней любовью к игровым видам спорта. При этом его любимый спорт - баскетбол. Сергей Иванов по-прежнему является президентом единой баскетбольной лиги ВТБ и председателем попечительского совета профессионального баскетбольного клуба ЦСКА.