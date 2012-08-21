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Политика

21 августа 2012, 15:52

Сергей Иванов покидает Российский футбольный союз

ЦСКА футбол баскетбол РФС отставки Сергей Иванов ВТБ 24 власть

Вести.ру

Глава администрации президента России Сергей Иванов решил покинуть исполком Российского футбольного союза (РФС).

"Сергей Иванов принял решение приостановить свою деятельность в исполкоме РФС в связи с загруженностью на основном месте работы и направил соответствующее заявление на имя и.о. главы РФС Никиты Симоняна", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель союза.

Глава администрации президента известен своей давней любовью к игровым видам спорта. При этом его любимый спорт - баскетбол. Сергей Иванов по-прежнему является президентом единой баскетбольной лиги ВТБ и председателем попечительского совета профессионального баскетбольного клуба ЦСКА.

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