Московский ЦСКА уступил "Панатинаикосу" в третьем матче плей-офф Евролиги

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Баскетболисты столичного ЦСКА проиграли на выезде греческому "Панатинаикосу" в третьем матче серии плей-офф Евролиги. Встреча, проходившая в Афинах, завершилась победой хозяев площадки - 86:85.

"Красно-синие" выиграли первую четверть, однако затем греки выровняли игру и до финальной сирены исход поединка не был ясен. За четыре секунды до конца матча Карл Хайнс сравнял счет, но через секунду Никос Паппас со штрафного вырвал для своей команды победу.

В составе победителей 25 очков набрал Никос Паппас. У ЦСКА 24 балла заработал Сонни Уимс.

Напомним, что в первых двух матчах, которые проходили в Москве, победу одержали армейцы. Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу столичной команды.

Четвертый поединок пройдет в Афинах 22 апреля.