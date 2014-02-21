Московский ЦСКА разгромил "Маккаби" в матче баскетбольной Евролиги

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы в домашнем матче баскетбольной Евролиги разгромили "Маккаби" из Тель-Авива. Встреча завершилась со счетом 100:65.

ЦСКА создал задел еще в первой четверти и в дальнейшем не дал ни на секунду усомниться в своем преимуществе.

К большому перерыву отрыв "красно-синих" от соперника достиг 7 очков. После третьей четверти подопечные Этторе Мессины увеличили преимущество до 19 очков.

В заключительной десятиминутке игроки армейцев довели счет до разгромного. Итоговый результат - 100:65.

Отметим, что ЦСКА возглавляет группу F с шестью победами в семи матчах.