ЦСКА обыграл "Северсталь" и продлил победную серию до семи матчей

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА обыграл "Северсталь". Поединок, проходивший в Череповце, завершился со счетом 3:0 в пользу "красно-синих".

Заброшенными шайбами отметились Владимир Жарков, Игорь Григоренко и Андрей Стась. Вратарь армейцев Кевин Лаланд провел четвертый "сухой" матч в сезоне.

Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова продлили свою победную серию в чемпионате до семи матчей и вновь единолично возглавили турнирную таблицу КХЛ.

В следующем матче московская команда на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо". Встреча пройдет 21 ноября.