ЦСКА вернулся на первое место в чемпионате России

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Столичный ЦСКА убедительно обыграл в домашнем матче "Кубань", тем самым вернув себе первенство в турнирной таблице чемпионата России.
Армейцы взяли инициативу в свои руки с самого начала встречи. Счет в матче на 21-й минуте открыл Ахмед Муса. Он воспользовался неразберихой в штрафной гостей после углового.
Во втором тайме Муса оформил дубль в ворота гостей. Гол был забит на 81-й минуте после комбинации с участием Алана Дзагоева.
Итоговый счет матча 2:0 в пользу ЦСКА.
Таким образом, армейцы набрали 43 очка и снова возглавили турнирную таблицу.