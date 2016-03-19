ЦСКА вернулся на первое место в чемпионате России

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Столичный ЦСКА убедительно обыграл в домашнем матче "Кубань", тем самым вернув себе первенство в турнирной таблице чемпионата России.

Армейцы взяли инициативу в свои руки с самого начала встречи. Счет в матче на 21-й минуте открыл Ахмед Муса. Он воспользовался неразберихой в штрафной гостей после углового.

Во втором тайме Муса оформил дубль в ворота гостей. Гол был забит на 81-й минуте после комбинации с участием Алана Дзагоева.

Итоговый счет матча 2:0 в пользу ЦСКА.

Таким образом, армейцы набрали 43 очка и снова возглавили турнирную таблицу.