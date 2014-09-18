ЦСКА стартовал в Лиге чемпионов с сокрушительного поражения

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский ЦСКА в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов потерпел сокрушительное поражение от "Ромы". Поединок завершился со счетом 5:1, причем четыре мяча побывали в воротах Игоря Акинфеева еще в первом тайме.

Счет был открыт уже на 5-й минуте встречи. Жервиньо, не встречая никакого сопротивления со стороны армейских защитников, которые бежали в попутном направлении, вывел один на один с Акинфеевым Хуана Итурбе. Тот хладнокровно воспользовался своим шансом.

Спустя четыре минуты отличился уже сам Жервиньо. Он получил мяч в штрафной ЦСКА в окружении двух игроков соперника, но изловчился и пробил с носка в угол ворот "красно-синих". Прыжок Акинфеева явно запоздал - мяч уже трепыхался в сетке ворот.

"Волки" не успокоились на достигнутом и продолжили создавать опасные моменты у ворот ЦСКА. Игра у армейцев явно не шла - единственный стоящий момент в первом тайме имел Сейду Думбия, который убежал один на один с Морганом де Санктисом, но вместо того, чтобы забить, запутался в своих ногах и упал.

А хозяева забили еще. На 20-й минуте Майкон прорвался по флангу и выстрелил в ближний угол ворот соперника. Акинфеев мяч задел, но не более того - снаряд спикировал в угол "рамки".

Спустя десять минут Жервиньо оформил дубль. Получив пас от Франческо Тотти, нападающий обыграл защитника армейцев и зажег новые цифры на табло - 4:0.

Если болельщики ЦСКА ожидали, что после перерыва картина игры изменится, то ошибались. "Рома" продолжала давить, и вскоре это воплотилось в очередной гол. Сергей Игнашевич, прерывая опасный прострел, поймал на противоходе Акинфеева - 5:0 в пользу "Ромы".

Добившись столь комфортного преимущества, "волки" откровенно бросили играть и занялись перекатыванием мяча в центре поля. Этим не преминул воспользоваться ЦСКА. Сначала Ахмед Муса обыграл двух защитников и ткнул мяч мимо де Санктиса, а затем отметился невероятным по красоте ударом Кирилл Панченко.

Мяч после выстрела нападающего ЦСКА угодил в перекладину, от нее отскочил за "ленточку" ворот "Ромы" и вылетел в поле. Однако рефери взятия ворот в этом эпизоде не увидел.

Таким образом, ЦСКА потерпел разгромное поражение со счетом 1:5 в стартовом матче группового этапа. В другом поединке группы "Бавария" дома переиграла "Манчестер Сити" - 1:0.