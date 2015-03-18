Аленичев "не имеет права" выставлять дублирующий состав на матч с ЦСКА – Мутко

Фото: ТАСС/Валерий Шарифуллин

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что главный тренер тульского "Арсенала" Дмитрий Аленичев не имеет права выставлять дублирующий состав на матч 20-го тура чемпионата России с ЦСКА, несмотря на то, что есть общая заявка.

Ранее комиссия РФС и РФПЛ приняла решение запретить "Арсеналу" проводить в Туле матч с ЦСКА из-за плохого качества газона на стадионе туляков. В результате матч перенесли на Малую арену столичного стадиона "Локомотив".

После этого Аленичев заявил, что в этом случае выпустит дублирующий состав на встречу с армейцами.

"Я понимаю, что движет Дмитрием, ясно, что это неправильно. Дубль играть не может и не имеет права выставлять, несмотря на то, что есть общая заявка", – приводит слова Мутко агентство "Р-Спорт".

Напомним, встреча "Арсенала" и ЦСКА запланирована на 21 марта и должна начаться в 16.30. Резервными стадионами у "Арсенала" заявлены "Арена Химки" и "Локомотив" в Черкизове.

При этом "Арсенал" рассматривал вариант переноса встречи на резервный день и даже обратился с таким предложением к ЦСКА, но в РФПЛ решили, что оснований для переноса в данном случае не было.

"Матч стал бы настоящим праздником для Тулы, 20-тысячный стадион был бы заполнен до отказа. Однако Тулу лишили грандиозного праздника. Считаю это откровенным неуважением к многочисленным любителям футбола и моей команде. В сложившейся ситуации, не нарушая регламента проведения соревнований, я принял решение выставить на матч с ЦСКА дублирующий состав", – заявил ранее Дмитрий Аленичев.