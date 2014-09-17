Московский ЦСКА отказался от услуг хоккеиста Никулина

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский ЦСКА выставил нападающего Александра Никулина на драфт отказов, сообщает Sportbox. Форвард перешел в стан "красно-синих" в межсезонье.

Если ни одна из команд в течение двух дней не заинтересуется Никулиным, то он отправится в фарм-клуб ЦСКА - воронежский "Буран".

В минувшем сезоне 29-летний нападающий выступал за "Спартак". В составе "красно-белых" он провел 45 матчей, в которых забил 4 шайбы и сделал 4 голевые передачи.

Отметим, что "красно-синие" серьезно обновили состав, в межсезонье команду пополнили такие известные хоккеисты как Евгений Артюхин и Стефан да Коста.