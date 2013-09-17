17 сентября в Москве состоится хоккейное дерби ЦСКА - "Динамо"

Фото: ИТАР-ТАСС

17 сентября любителей хоккея ждет интересное зрелище - московское дерби между ЦСКА и "Динамо". Встреча пройдет в ледовом дворце ЦСКА.

"Динамо" уверенно начало сезон - в пяти матчах подопечные Олега Знарока одержали пять побед. При этом повержены были "Трактор", магнитогорский "Металлург" и "Салават Юлаев" - законодатели мод Восточной Конференции.

Интересно и то, что за пять встреч "бело-голубые" пропустили всего три шайбы. Это заслуга голкипера "Динамо" Александра Еременко, который в каждом матче просто излучает уверенность и не дает соперникам "бело-голубых" разгуляться "на последнем рубеже". "Динамо" делит первое место с санкт-петербургским СКА, которое также в пяти матчах обошлось без осечек.

ЦСКА, напротив, начало регулярный чемпионат не слишком удачно. В Хорватии "красно-синие" потерпели сокрушительное поражение от дебютанта лиги "Медвешчака" со счетом 7:1, а затем в принципиальном матче со "Спартаком" уступили - 4:3. Еще три матча подопечным Джона Торчетти удалось выиграть, правда, у не слишком принципиальных противников - минского и рижского "Динамо", а также у "Донбасса". Армейцы занимают седьмое место в Западной Конференции.

Статистика встреч между "Динамо" и ЦСКА в рамках КХЛ тоже не в пользу армейцев. Команды провели 21 встречу, и в 14 из них победу праздновали "бело-голубые". Правда, если брать в расчет только встречи регулярного чемпионата (в плей-офф счет по победам 7:1 в пользу "Динамо"), то преимущество команды Знарока выглядит не таким потрясающим - 7 побед против 6 у ЦСКА.

Впрочем, любые предматчевые расклады могут быть опровергнуты уверенной игрой Александра Радулова и его товарищей по команде. Матч начнется в 19.30.