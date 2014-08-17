Игрок сборной Финляндии переходит в московский ЦСКА

Роман Еременко. Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный ЦСКА усилился полузащитником Романом Еременко, который заигран за сборную Финляндии, сообщает "Чемпионат.ком". Ранее игрок защищал цвета казанского "Рубина".

15 августа генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что "красно-синие" намерены приобрести игрока и ведут с ним переговоры.

Еременко в конце июля написал заявление о разрыве контракта с "Рубином" в одностороннем порядке.

Отметим, что в прошлом сезоне Еременко был одним из лидеров казанской команды.