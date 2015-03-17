Форма поиска по сайту

17 марта 2015, 22:50

Спорт

ЦСКА одолел "Йокерит" в гостевом матче серии плей-офф

Фото: ТАСС

Столичные армейцы одержали победу во втором гостевом матче противостояния с "Йокеритом". Поединок завершился со счетом 3:0.

Счет был открыт на 10-й минуте. Симон Яльмарссон получил передачу от партнера, сблизился с голкипером и бросил в "девятку".

Следующей шайбы зрителям пришлось ждать два с лишним периода. И вновь отличился Яльмарссон, на этот раз он реализовал большинство.

Точку в поединке поставил Игорь Григоренко, который забивает уже в четвертом матче серии подряд.

Таким образом, ЦСКА одерживает третью победу в серии. Армейцам достаточно выиграть еще один матч для выхода в финал Западной конференции.

