ЦСКА разгромил "Северсталь" и вышел в лидеры чемпионата КХЛ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ столичный ЦСКА на своей площадке разгромил череповецкую "Северсталь". Поединок, проходивший в Москве, завершился со счетом 8:2.

Главными героями встречи стали форварды первого звена "красно-синих": Игорь Григоренко, забросивший четыре шайбы, и Александр Радулов, набравший 6 очков (гол и пять результативных передач).

При этом стоит отметить, что после первого армейцы выигрывали со счетом 2:1, однако во второй двадцатиминутке подопечные Дмитрия Квартальнова поразили ворота череповчан пять раз, на что гости ответили лишь голом Анатолия Никонцева.

Благодаря этой победе ЦСКА набирает 70 очков и выходит в лидеры чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Однако питерские армейцы отстают от москвичей лишь на три балла и имеют две игры в запасе.