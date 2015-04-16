ЦСКА разгромил "Панатинаикос" во втором матче плей-офф Евролиги

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Баскетболисты столичного ЦСКА обыграли на своей площадке греческий "Панатинаикос" во втором матче плей-офф Евролиги. Поединок, проходивший в Москве, завершился со счетом 100:80 в пользу армейцев.

"Красно-синие" контролировали ход встречи на протяжении всех 40 минуты игры и выиграли каждую из четвертей. Самым результативным у победителей стал Сонни Уимз, набравший 20 очков. Андрей Кириленко записал себе в актив 16 очков и четыре подбора.

У греков 14 очков набрал Василис Харалампопулос.

Напомним, 14 апреля ЦСКА победил в первом матче – 93:66. Таким образом, москвичи повели в серии до трех побед со счетом 2:0. Следующий матч пройдет 20 апреля в Греции.