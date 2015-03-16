ЦСКА на выезде уступил финскому "Йокериту"

Фото: ТАСС

Московский ЦСКА потерпел первое поражение в серии плей-офф Кубка Гагарина от финского "Йокерита". Поединок завершился со счетом 3:2.

Основные события в поединке развернулись в конце второго и начале третьего периодов. Во второй двадцатиминутке команды обменялись голами - на точный выстрел Симона Яльмарссона ответил Вилле Лаюнен.

Решающими стали две шайбы Томми Хухталы в начале третьего периода. Отыграть их ЦСКА уже не смог. За три минуты до конца Игорь Григоренко сократил разрыв в счете, но на большее сил и времени у москвичей уже не хватило.

Таким образом, "Йокерит" одержал первую победу в серии и сократил отставание, сейчас ЦСКА ведет со счетом 2:1.

Следующий поединок между этими командами состоится 17 марта в Хельсинки.