ЦСКА требует перенести матч с "Арсеналом" на резервное поле

Фото: ТАСС

Московские армейцы потребовали перенести матч с тульским "Арсеналом" на резервное поле. Руководство клуба не устроило качество газона на стадионе в Туле, сообщает Чемпионат.

Место проведения матча будет определено в течение 17 марта. Поединок должен состояться 21 марта в 16.30.

В настоящее время туляки расположились внизу турнирной таблицы и ведут борьбу за выживание. Сейчас они находятся на 14-м месте в РФПЛ, которое гарантирует участие в переходных матчах.

ЦСКА ведет борьбу за чемпионство и находится на второй строчке турнирной таблицы, отставая от "Зенита" на 5 очков.

Отметим, что "Зениту" в следующем туре предстоит сложный выездной поединок с "Динамо".