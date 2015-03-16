Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта 2015, 20:34

Спорт

ЦСКА требует перенести матч с "Арсеналом" на резервное поле

Фото: ТАСС

Московские армейцы потребовали перенести матч с тульским "Арсеналом" на резервное поле. Руководство клуба не устроило качество газона на стадионе в Туле, сообщает Чемпионат.

Место проведения матча будет определено в течение 17 марта. Поединок должен состояться 21 марта в 16.30.

В настоящее время туляки расположились внизу турнирной таблицы и ведут борьбу за выживание. Сейчас они находятся на 14-м месте в РФПЛ, которое гарантирует участие в переходных матчах.

ЦСКА ведет борьбу за чемпионство и находится на второй строчке турнирной таблицы, отставая от "Зенита" на 5 очков.

Отметим, что "Зениту" в следующем туре предстоит сложный выездной поединок с "Динамо".

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15
ЦСКА РФПЛ Арсенал

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика