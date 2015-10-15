ЦСКА разгромил "Маккаби" в первом туре Евролиги

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли израильский "Маккаби" (Тель-Авив) в первом матче регулярного сезона Евролиги.

Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 100:69 (29:20, 15:9, 29:19, 27:21) в пользу армейцев.

Самыми результативными в составе победителей стали Нандо де Коло (17 очков) и Милош Теодосич (15), у "Маккаби" больше всего очков набрал Джордан Фармар (17).

Стоит отметить, что ЦСКА обыграл "Маккаби" на своей площадке в шестой раз подряд. Общая разница в пользу армейцев в этих матчах - 131 очко.

Во втором туре ЦСКА сыграет на выезде против итальянского "Динамо" (Сассари) 23 октября, "Маккаби" днем ранее примет в Тель-Авиве испанскую "Уникаху".