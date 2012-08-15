Московский ЦСКА снялся с чемпионата России по мини-футболу

ИТАР-ТАСС

Московский мини-футбольный клуб ЦСКА не примет участия в чемпионате России сезона 2012/2013 годов, сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России. Причиной этого решения стали финансовые трудности, которые испытывает команда.

За все время существования клуба наивысшим достижением ЦСКА стало четвертое место по итогам регулярного сезона чемпионата России - 2011/2012.

В плей-офф москвичи уступили "Синаре" из Екатеринбурга со счетом 0:3 и досрочно завершили выступления.

Отметим, что это не первый случай банкротства мини-футбольных команд за последние два года - в прошлом сезоне свое существование прекратили "Спартак" из Рузы и "Динамо" (Санкт-Петербург).