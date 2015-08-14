ЦСКА оказался сильнее "Спартака" в столичном дерби

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В матче пятого тура российской футбольной премьер-лиги ЦСКА на выезде обыграл "Спартак". Поединок, проходивший на стадионе "Открытие Арена", завершился со счетом 2:1 в пользу армейцев.

Подопечные Леонида Слуцкого вышли вперед на 31-й минуте: после подачи углового самым расторопным в штрафной площади хозяев поля оказался Сергей Игнашевич, который и отправил мяч в сетку. А еще через несколько минут армейцы удвоили результат. Ахмед Муса убежал один на один с вратарем "красно-белых" Артемом Ребровым и мощно пробил в нижний угол ворот.

Однако практически сразу же девятикратные чемпионы смогли отыграть один мяч. Натхо сбил в штрафной Ивелина Попова, и Дмитрий Комбаров реализовал пенальти.

Во втором тайме "Спартак" владел территориальным преимуществом и создал несколько неплохих моментов для взятия ворот, но реализовать их не смог. ЦСКА, в свою очередь, играл в основном на контратаках, однако удачные действия Реброва не позволили "красно-синим" увеличить разницу в счете.

В итоге встреча завершилась победой армейцев, которые одержали пятую победу подряд и единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата России. "Спартак" же потерпел первое поражение под руководством Дмитрия Аленичева и занимает четвертую строчку.