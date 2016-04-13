Форма поиска по сайту

13 апреля 2016, 19:32

ЦСКА на выезде проиграл магнитогорскому "Металлургу"

Фото: m24.ru/Анна Юргенсон

Столичные армейцы на выезде уступили магнитогорскому "Металлургу". Поединок завершился со счетом 1:0.

Судьба встречи решилась в третьем периоде. "Магнитка" получила право на большинство, которое реализовал Томаш Филиппи.

В оставшееся время армейцы делали все возможное, чтобы сравнять счет, но им так и не удалось пробить голкипера Кошечкина.

Таким образом, счет в серии сравнялся – 2:2. Следующий поединок пройдет 15 апреля в Москве.

Отметим, что серия длится до четырех побед какой-либо из команд. "Магнитка" ранее выигрывала Кубок Гагарина, ЦСКА еще никогда не поднимался на высшую ступень пьедестала в Континентальной хоккейной лиге.

ЦСКА КХЛ Металлург новости спорта Кубок Гагарина

