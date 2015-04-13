Форма поиска по сайту

13 апреля 2015, 19:13

Спорт

ЦСКА уступил "Амкару" и потерпел третье поражение подряд

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В матче 23-го тура российской футбольной Премьер-лиги московский ЦСКА на выезде уступил пермскому "Амкару" – 0:1.

Единственный мяч в игре забил на 59-й минуте Игорь Киреев. Огуде с левого края вырезал подачу на дальний угол вратарской, а Киреев продавил Набабкина и сумел протолкнуть мяч мимо Акинфеева.

После пропущенного гола подопечные Леонида Слуцкого большими силами пошли в атаку, однако опасных моментов у ворот пермяков создали немного. Кроме того, уверенного действовал голкипер "Амкара". В итоге хозяева поля выстояли и добились первой победы с 25 октября 2014 года, когда на своем поле выиграли у "Ростова".

ЦСКА, в свою очередь, терпит третье поражение подряд и занимает третье место в турнирной таблице. Москвичи отстают от идущего вторым "Краснодара" уже на четыре очка.

