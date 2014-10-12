Форма поиска по сайту

12 октября 2014, 20:39

Спорт

ЦСКА уступил "Локомотиву-Кубани" в поединке Единой лиги ВТБ

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Московские армейцы потерпели первое поражение в розыгрыше баскетбольной Единой лиги ВТБ. "Красно-синие" уступили команде "Локомотив-Кубань" со счетом 73:81.

Краснодарцы активно начали матч и сумели выиграть первую четверть 22:17. Впрочем, они не дали расслабиться подопечным Димитриоса Итудиса и в дальнейшем.

Армейцы сумели превзойти соперника лишь в третьей десятиминутке - 20:17, но этого для победы оказалось недостаточно.

Итоговый счет поединка 81:73 в пользу "железнодорожников". Самым результативным в составе москвичей стал защитник Милош Теодосич, на его счету 22 очка.

После поражения ЦСКА откатился на девятую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Возглавляет общий зачет как раз "Локомотив-Кубань", одержавший три победы в трех матчах.

ЦСКА Единая лига ВТБ Локомотив-Кубань

