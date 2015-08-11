Форма поиска по сайту

Новости

11 августа 2015, 07:31

Спорт

ЦСКА арендовал футболиста Сейду Думбия за миллион евро

Сейду Думбия. Фото: EPA/ettore ferrari

Футбольный клуб ЦСКА арендовал нападающего итальянской "Ромы" Сейду Думбия. Игрок обойдется московскому клубу в один миллион евро, сообщает "Спорт-Экспресс".

Тренерский штаб ЦСКА планирует задействовать 27-летнего нападающего уже в пятничном дерби против "Спартака". Скорее всего, Думбия начнет встречу с первых минут.

В пресс-службе российской команды отметили, что игрок арендован с возможностью пролонгации до конца сезона-2015/2016.

"Ивуарийский форвард заявлен армейцами на чемпионат России и Лигу чемпионов. Таким образом, Сейду сможет принять участие в матчах раунда плей-офф с лиссабонским "Спортингом", - сказано на официальном сайте ЦСКА.

Думбия будет выступать под номером 88, который использовал перед уходом из ЦСКА в "Рому". Если ивуариец вернется в итальянский клуб по истечении полугода, то сумма снизится в два раза и составит 500 тысяч евро.

ЦСКА футбол Сейду Думбия

